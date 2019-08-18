إيقاف أعمال هدم وترميم دون ترخيص بجمرك الإسكندرية

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بلاغًا يُفيد بوجود أعمال هدم في حارة المسابك شارع حمام الورشة، دائرة قسم اللبان، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك النوباتجية المسائية بالحي لمعاينة موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وتوجهت إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي لموقع البلاغ، ولقد أسفرت المعاينة عن وجود أعمال هدم دون ترخيص بالإضافة إلى شروع في أعمال ترميم مخالفة.



وتم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما كلفت رئيس حي الجمرك، بإيقاف أعمال أعمال ترميم مخالفة بدون ترخيص بمحل تجاري في شارع السبع بنات، فور ورود معلومات من خلال مرور إدارة المتابعة الميدانية بالحي، وتوجهت إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والمشروعات ووحدة التدخل السريع بالحي لموقعي البلاغ للمعاينة وإيقاف الأعمال المخالفة.



ولقد أسفرت المعاينة عن وجود أعمال ترميم دون ترخيص بمحل تجاري في ش السبع بنات وتم إيقافها ومصادرة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع.



ولا تزال أعمال الرقابة والرصد لأية مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع نطاق الحي.