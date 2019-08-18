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عالم

إدانات دولية للهجوم على حفل زفاف بكابول

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
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أدان الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله الهجوم الذي استهدف مساء أمس حفل زفاف غربي بالعاصمة كابول، وخلف عشرات القتلى والجرحى، ووصفه بالإرهابي.

وقال عبد الله - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد - إن "الهجوم الغادر والهمجي هو جريمة ضد الإنسانية".

وفي السياق ذاته، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان - في تغريدة عبر تويتر - "أيا كان من ارتكب أو خطط للتفجير الانتحاري في قاعة الزفاف بكابول فهم أعداء الإنسانية"، مضيفة أن هذه الأعمال تفوق مرحلة الإدانة.

من جانبه، أدان السفير الأمريكي في أفغانستان جون باس الهجوم أيضا واصفا إياه - في تغريدته - بالعمل الخسيس.

كما أعرب مبعوث ألمانيا في كابول بيتر بروجيل - في تغريدة أيضا - عن صدمته الشديدة إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين قائلا إنه "أكثر من مجرد إرهاب".

ومن جهته، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم - موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، متمنيًا للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أدانت وزارة خارجية البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في مدينة كابول عاصمة أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الخارجية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم - تضامن المملكة مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب، مشددة على موقف البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتضافر الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعربت الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن العديد من القتلى والجرحى.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم - التأكيد على تضامن الأردن مع الحكومة والشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار أفغانستان.

وأكد "القضاة" موقف بلاده الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيًا كان مصدره ومنطلقاته.. معربًا عن أصدق التعازي والمواساة بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال في وقت سابق اليوم " إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف زفافا بالعاصمة كابول".

وكانت حركة طالبان قد نفت في وقت سابق أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة أعراس بالعاصمة كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 63 شخصا وإصابة أكثر من 182 آخرين.

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