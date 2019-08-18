الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

قول يا مصري

الإعلامي أحمد غنام: الصحافة الإلكترونية في العالم العربي تعمل بآليات تقليدية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:08 م
أحمد غنام
أحمد غنام
طباعة
قال الإعلامي أحمد غنام إن الصحافة الإلكترونية في العالم العربي بعيدة تماما عن التطور الجاري في المجال، ولا تزال تعمل بآليات تقليدية للغاية، داعيا للاستفادة من المبادرات الدولية المقدمة لدعم المجال، وتقنين حرية تداول المعلومات.

وأوضح "غنام"، في بيان صحفي، أن "الصحافة الإلكترونية تتميز بإمكانية استخدام الوسائط المتعددة، سواء عن طريق التدوين الصوتي، أو الفيديو والصور، أو جداول البيانات المتفاعلة، إلا أن أقصى ما وصلنا إليه في العالم العربي -عدا نماذج قليلة- لا يتخطى استخدام الفيديو والصور".

ودعا الإعلامي "غنام" ، المؤسسات الصحفية، لتبني آليات تدريبية وتعليمية، بالاعتماد على مبادرة "مشروع فيسبوك للصحافة" التي تقدمها "فيسبوك"، و"مبادرة أخبار جوجل" التي تقدمها "ألفابت"، إضافة لمراقبة تطورات أوضاع المؤسسات الصحفية الكبرى في العالم.

كما أكد أن تطوير آليات العمل الصحفية بالمواقع الإلكترونية تساهم في زيادة الإيرادات، عبر ابتكار طرق جديدة لتوصيل القارئ بالمادة، بعد تغيير المحتوى بما يتناسب مع التطورات الجارية. مشيرا إلى أن مجلة The Economist ضاعفت عدد الزيارات التي تتلقاها على مدار العام الماضي بأكثر من الضعف، عبر الرسائل الإخبارية على البريد الإلكتروني.

وبين أن "الشركة حققت إيرادات سنوية قدرها 333 مليون جنيه إسترليني (4.4.626 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2019. ما يؤكد أهمية الصحافة الإلكترونية بكافة أشكالها، وتأثيرها في استمرار العمل بالمؤسسات الكبرى.

وحول صحافة "الخبر"، يرى أحمد غنام أن "الخبر" بحد ذاته لم يعد يمثل قيمة كبيرة في الصحافة، بقدر ما تمثله التقارير النوعية الشاملة المعتمدة على وسائط مرئية ومسموعة بجانب النص الصحفي.

واستطرد: الصحافة الاستقصائية أيضا من أهم الفنون الصحفية، إلا أنها تواجه مشكلات في عدة دول عربية، وذلك في ظل غياب قوانين حرية تداول المعلومات.  مشيرا إلى أن هناك عدة دول تغلبت على هذه العقبة مثل اليمن والأردن، ودول أخرى تعمل على ذلك.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

السيسى ينفعل على محافظ الإسكندرية: بيوت الله لا تُبنى على أرض وضع يد

منذ حوالي 18 ساعة

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

منذ ساعة

إيقاف صرف السلع المدعمة للمستبعدين من أصحاب البطاقات أول سبتمبر

منذ حوالي 22 ساعة

لهذه الأسباب.. قررت "القضاء الإداري" حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

ads

الصور

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

لهذه الأسباب.. قررت "القضاء الإداري" حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

حلاوة زمان

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

في حوار نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

خاص| حملة واسعة لحصر التعديات على أراضي الأجانب المملوكة للدولة

بـ"مدرعات ST 100".. مصر تستعد لدخول عالم تصدير الأسلحة

بالصور.. معهد الأورام يستقبل مرضاه بكامل طاقته

الأرصاد: غدا انخفاض آخر فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

منوعات

"الفئران المشوية".. وجبة تزداد رواجا في دولة آسيوية

عملية احتيال ماكرة.. زوجان يلفقان الحمل والولادة والوفاة لجمع المال

أعراض لا ينبغى تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

خلى السعادة عادة.. 6 نصائح من أجل حياة أكثر راحة أهمها التوقف عن الاعتذار

كشكول

بالأسماء.. مُعلمي الكهرباء والميكانيكا المتقدمين لوظائف "الضبعة النووية"

ثانوية أزهرية (دور ثان).."الجنيدي" يتفقد لجان مركز شربين

ثانوية أزهرية (دور ثان).."الديب" يتفقد امتحانات معاهد البحر الأحمر

ثانوية عامة (دور ثان).. "النيلي" يشيد بدور الشرطة في تأمين الامتحانات

إسلام سياسي

وزير الإعلام اليمني: تعيين سفير لـ"الحوثي" بإيران مخالفة لمجلس الأمن

داعش ينشر صورة منفذ الهجوم الإرهابي على حفل زفاف بأفغانستان

مسئول يمني: لن نسلم معسكرات عدن لتنظيم الإخوان الإرهابي

ممدوح إسماعيل: الإخوان تعيش فى تيه الخلافات ولا تملك أدوات التفاوض


زيت وسكر

رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع المخلفات بمناطق السياحية الرابعة والسادسة

تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة في هذا الموعد

“الصحة” تُعلن نتائج جديدة بشأن عمل البعثة الطبية للحج

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18 – 8 – 2019

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

ورشة لتعديل السلوك وتنمية المهارات بـ"ثقافة دمياط"

الأسبوع الثالث بالبرنامج الثقافي الفني بقرية طهنا الجبل بالمنيا

"المورد الثقافي" بلبنان تفتح باب المشاركة في مشروع "مدونات"

عواض: قصور الثقافة تطالب أكاديمية الفنون بتوضيح مشروعها

صفحتنا ع الفيس بوك