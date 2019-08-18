وفاة حارس مرمى بنوبة قلبية مفاجئة

ذكرت تقارير صحفية أن حارس مرمى فريق تيرينجانو الماليزي، محمد سفيان عبد الرحمن، توفي، السبت، إثر نوبة قلبية مفاجئة، عن 41 عاما، مخلفا حالة من الحزن في فريقه.



ورحل الدولي الماليزي عن الحياة، قبل ساعات من مباراة فريقه تيرينجانو في كأس ماليزيا للعام الحالي، أمام نظيره نيجري سيمبيلان، يوم السبت.



وفاز فريق الحارس الراحل، في المباراة، بثلاثة أهداف مقابل واحد، وأهدى اللاعبون الفوز لروح زميلهم سفيان.



وخاض الحارس الراحل في 13 مباراة مع فريق تيرينجانو، في الدوري الماليزي الممتاز، خلال الموسم الماضي.



وشارك مع منتخب ماليزيا الأول لأول مرة في مباراة ودية ضد كمبوديا في عام 2007 بعد أن جاء بديلا للحارس عزيزون عبد القادر، وكان سفيان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس آسيا سنة 2007.