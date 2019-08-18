البحرين تدين تفجير كابول الإرهابي

أدانت مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف والإرهاب.



فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي منذ قليل مسئوليته عن الحادث التفجيري الذي وقع في عرس كابول، مساء السبت.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن "بين الضحايا نساء وأطفالا"، ونفت حركة طالبان أي تورط لها في التفجير.



ويأتي الانفجار بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأميركية في أفغانستان.