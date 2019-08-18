"الفئران المشوية".. وجبة تزداد رواجا في دولة آسيوية

بالقرب من باتامبانج في كمبوديا، تُشوى عشرات الفئران المتبلة ببطء على الفحم، وهي وجبة تلقى إقبالا كبيرا من السكان المحليين نظرا لثمنها الرخيص.



قبل أكثر من 10 سنوات، فتحت "ما ليس" كشكها على قارعة طريق على بعد حوالي 10 كيلومترات من هذه البلدة الريفية في غرب البلد. وكانت وقتها تبيع بضعة كيلوجرامات من الفئران لا غير في اليوم الواحد.



أما اليوم، فهي تبيع حوالي 20 كيلوجراما في اليوم، أي ما يوازي 60 قطعة من هذه القوارض الصغيرة.



وخلال احتفالات رأس السنة في أبريل أو مهرجان المياه في الخريف، قد تبلغ مبيعاتها 60 كيلوجراما في اليوم الواحد.