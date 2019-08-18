بني ياس الإماراتي يختتم الوديات بخماسية في الرديف

اختتم فريق بني ياس الإماراتي مبارياته الودية بفوزه على فريق الرديف 5-1 في تجربة أخيرة قبل مواجهة ضيفه الشارقة يوم الخميس المقبل، في أولى مباريات الموسم الكروي الجديد بمنافسة كأس الخليج العربي والتي يدخلها الفريق بطموح الفوز باللقب.



وحرص المدرب الألماني وينفريد شايفر على خوض تجربة داخلية بين الفريق الأول والرديف، مساء أول من أمس، على ملعبه حقق بها مكاسب عدة خلال 90 دقيقة، أبرزها وقوفه على الجاهزية البدنية للاعبين مع متابعة لاعبي الرديف لاختيار بعض العناصر التي يمكن ضمها للفريق الأول، تنفيذًا لسياسة النادي القائمة على بناء فريق المستقبل والاعتماد على اللاعبين صغار السن.



وتميزت التجربة بالأداء الجيد من الفريقين، وشهدت مواصلة تألق اللاعب الصاعد أحمد شحدة الذي تم ترفيعه للفريق الأول مؤخرًا بإحرازه 3 أهداف في شباك الرديف بجانب هدفين لشاهين سرور وحمد رافع، وأحرز للرديف لاعبه ليدو.