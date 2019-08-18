المنتخب الإماراتي يلاقي الدومينيكان وسيريلانكا في البحرين

يبدأ المنتخب الأول الإماراتي لكرة القدم معسكره في البحرين 25 الجاري، وتجرى حاليًا مشاورات للعب مباراتين وديتين مع منتخبي الدومينيكان وسيريلانكا يومي 30 و31 الجاري خلال فترة المعسكر، ويعلن مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي قائمة المعسكر «الخليجي» وفق مستويات اللاعبين في معسكر النمسا، وعلى ضوء زياراته لمعسكرات الأندية، وستضم ما بين 23 إلى 26 لاعبًا.



ويعود المنتخب إلى الدولة في الأول من سبتمبر، ثم يغادر إلى ماليزيا 4 سبتمبر للانتظام في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية الأخيرة قبل المباريات الرسمية.



ويستعد «الأبيض» للقاء منتخب ماليزيا، 10 سبتمبر المقبل، في كوالالمبور، في أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.