الأبنية التعليمية تدعم مدارس الوادي الجديد بـ"الأثاث"

صرح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بتدعيم هيئة الأبنية التعليمية بعددٍ من المقاعد والديسكات الخاصة بتلاميذ وطلاب المدارس بمحافظة الوادي الجديد.



يأتي هذا في إطار الخطة الطموحة المقدمة من هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم بفرش أكثر من 1000 فصل من فصول رياض الأطفال بالمحافظة، وفرش عددًا من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، بأفخر المقاعد الطلابية المطابقة للمواصفات المطلوبة.



إكدت بذلك المهندسة شرين عبد المنعم اليماني مسئول هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، بأنه جاري تجهيز عددًا من مدارس المحافظة بالمقاعد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، ليستهل طلاب المحافظة عامهم الجديد بأجود أنواع المقاعد؛ ليجعل البيئة صالحة لتلقي العلوم الدراسية على خير وجه ممكن.



كما أشاد وكيل التعليم بالوادي الجديد، بجودة وفخامة الأثاث المدرسي المُرسل، مؤكدًا بدوام واستمرارية إحلال وإبدال كافة الأثاث المدرسي المتهالك، وذلك لدعم قطاع التعليم بالمحافظة.

