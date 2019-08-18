الحضور الجماهيري أبرز التحديات أمام رابطة المحترفين في الإمارات

تضع رابطة المحترفين الاماراتيين تحديات عديدة أمامها خلال المرحلة القليلة المقبلة، ليتماشى ذلك مع النقلة النوعية المتمثلة في إطلاق هويتها الجديدة، والتي تمت بشكل متميز وعصري ويتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة.



ويعتبر الحضور الجماهيري للمباريات من أبرز التحديات التي تواجهها الرابطة، من أجل اكتمال كل عناصر النجاح لمختلف مسابقاتها، بعد أن تميزت بالتنظيم الإداري للمباريات واحتلت به الريادة الآسيوية خلال السنوات الماضية.