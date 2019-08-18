نيجريدو: شارة قيادة النصـر الاماراتي مسؤولية كبيرة

أكد الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم فريق النصرالأماراتي، أن تسلم شارة القيادة في الموسم الجديد بعد رحيل زميله أحمد الياسي عن صفوف الفريق، يضعه تحت مسؤولية كبيرة ليست سهلة، مشيرًا إلى أن لحظة مغادرة الياسي قلعة «العميد» تعتبر من اللحظات الصعبة، متمنيًا التوفيق لزميله الياسي في مشواره الكروي القادم.



وأضاف نيجيردو في حديثه لقناة أبوظبي الرياضية على هامش حضوره حفل إطلاق الهوية الجديدة لرابطة دوري المحترفين، إن الفريق خرج بمكاسب من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقامه في ألمانيا، وأن الاستعدادات كانت جيدة، مشيدًا بحالة الانسجام التي سادت بين جميع اللاعبين مما يدعو بالتفاؤل حيال المرحلة المقبلة.