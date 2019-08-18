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محافظات

الاستعداد لليلة الختامية لاحتفالات دير السيدة العذراء بدرنكه

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:53 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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أنهت محافظة أسيوط الاستعدادات النهائية لاستقبال الليلة الختامية من الاحتفالات السنوية لدير السيدة العذراء بدير درنكه، المقرر إقامته الأربعاء القادم الموافق 21 من الشهر الجاري.

تأتي الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة المرور، ومديرية الأمن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الصحة والتنشيط السياحي، والسياحة والآثار، ومرفق الاسعاف ورؤساء الوحدات المحلية، وتضافر جميع جهود المحافظة لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه الاحتفال، واهتمام المحافظة باستكمال جهود تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ضمن خطة المحافظة للتطوير.

هذا بالاضافة إلى أن استعدادات المحافظة لاستقبال الليلة الختامية من الاحتفالات شملت التنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية، ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية، وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة والجيش في محيط الدير والطرق المؤدية إليه.

كما تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير مقر بمحيط الدير لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف والفحص عن أمراض أورام الثدي والضغط والسكر والضخ بسيارات إسعاف أضافية خلال الليلة الأخيرة من الاحتفالات.

وأعرب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدراي عن خالص شكره وتقديره لقيادات محافظة أسيوط لما بذلوه من جهد طوال فترة الاحتفالات مؤكدًا على مجهودات المحافظة المبذولة لتنمية وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية مشيرًا إلى تميز المحافظة بمقومات جذب سياحية كثيرة تجذب السياح إليها من شتى بقاع العالم من ضمنها محطتين من محطات رحلة العائلة المقدسة خلال زيارتها للأراضي المقدسة بمصر كدير درنكه والدير المحرق.

وأوضح أسقف أسيوط أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية من الاحتفالات منوها الى الدفع بسيارات أضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه فضلا عن وجود الاسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة عليهم مشيرا إلى وجود أكثر من 2500 متطوع للخدمة بشتى القطاعات المجالات الخدمية بالدير لمساعدة الزوار وتسهيل الزيارة عليهم مؤكدا على برنامج الاحتفال في الليلة الختامية يشمل صلوات رفع البخور عشية والموكب الذي يجول في جميع أرجاء الدير يعقبه انشاد الترانيم والمدائح داخل ساحة الدير واستقبال قيادات المحافظة والمهنئين يعقبها العظة الروحية وتسبحه نصف الليل تختتم الليلة بصلوات القداس الإلهي.

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