الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابى على قاعة أفراح فى أفغانستان

أدان مرصد الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي على قاعة أفراح بالعاصمة الأفغانية "كابول"، الذي وقع مساء أمس السّبت، وأسفر عن مصرع 63 شخصًا، وإصابة 182 آخرين، مشيرا إلى أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم يتنافى مع كل المبادئ الإنسانية والإسلامية، متمنيًا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.



وأعلن مسئولون بوزارة الداخلية الأفغانية عن مصرع 63 شخصًا، وإصابة 182 آخرين في هجوم انتحاري على قاعة أفراح بالعاصمة الأفغانية كابول، مساء أمس السبت، حيث اقترب انتحاري من العروسين وفجر نفسه داخل قاعة أفراح في «فندق قصر دبي» بالمنطقة الأمنية السادسة بمدينة "كابول".



وتُشير الصور، التي تم التقاطها إلى مدى شدة هذا الانفجار، وصرح "نصرت رحيمي"، المُتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، بوجود عدد من النساء والأطفال بين القتلى والمُصابين.



ولم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الحادث حتّى الآن، ونفت حركة طالبان أن تكون لها يدّ في هذا الحادث على الإطلاق، حيث كتب "ذبيح الله مجاهد"، المتحدث باسم حركة طالبان، على صفحته على "تويتر"، قائلًا: "لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال الوحشية والقتل المتعمد واستهداف النساء والأطفال"، إلا أن الرئيس الأفغاني "أشرف غني" حمّل حركة طالبان المسئولية عن هذا الهجوم، وكتب اليوم الأحد، في تغريدة له على "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من اللوم، لأنها توفر المناخ للإرهابيين؛ اليوم هو يوم للحداد".