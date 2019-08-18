ورشة لتعديل السلوك وتنمية المهارات بـ"ثقافة دمياط"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث نظمت مكتبة ميت أبو غالب والعبيدية وبيت ثقافة الزرقا معارض للكتب تنوعت مجالاتها أمام الرواد لتوفير مدى أوسع في المعرفة والاطلاع الثقافي، واستمرت فعاليات برنامج "يلا نلقي شعر" بمكتبة كفر المياسرة للمساهمة في إطلاق المواهب في فن الإلقاء والتأليف الأدبي مع أطفال ورواد المكتبة.



واستكمل قصر ثقافة دمياط ورشة التدريب على تعديل السلوك وتنمية المهارات مع شيماء عطية باتباع اللعب الذهني وبعض المشاركات الرياضية لتهذيب الخلق وتطبيق طرق التعامل مع الغير بمجموعة من الأنشطة الممتعة.



نظمت مكتبة الركابية محاضرة ضمن المحاضرات التثقيفية عن "أهمية قناة السويس منذ حفرها" تناولت بداية فكرة إنشاء قناة السويس كممر مائي يربط العالم لزيادة التداول التجاري بأسرع وأسهل السبل لتعتبر بذلك قناة السويس من أهم مناطق الاستثمار العالمي، بجانب عرض آخر ما قدمته مصر للعالم بالتفريعة الجديدة لقناة السويس لتوفير شريان جديد يسمح بمرور أعداد أكثر للسفن وتوفير الصيانة اللازمة والضرورية دون المساس بأعمال الملاحة الدولية، إلى جانب ورشة فنية لتقديم لوحات تواكب الاحتفال بقناة السويس الجديدة.