وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد الوحدة الصحية بالزعفرانة

تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالأحمر، اليوم الاحد، الوحدة الصحية بمنطقة الزعفرانة، شمال المحافظة، وذلك لمتابعة حسن سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء والطاقم المعاون لهم، وتوافر الأدوية والمستلزمات ومراجعة اعمال التطعيمات وأرصدة الطعوم.



كما تفقد مرعي قسم الاستقبال والأشعة وسكن الأطباء والتمريض والصيدلية، وكلف مدير الإدارة الصحية برأس غارب بتطوير السكن وتجهيزاته ورفع كفاءة السباكة والكهرباء بالوحدة الصحية.



وأكد مرعي خلال جولته، أن الاهتمام بالمنظومة الصحية هو أمرًا حتميًا، ولا يمكن التهاون بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير الإمكانيات للأطباء واطقم التمريض لتقديم الخدمة الطبية علي اكمل وجة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الاستماع إلى المشكلات التي تواجه العاملين بالوحدة، وتم تكليف مدير إدارة رأس غارب الصحية بالبدء في اعمال تطوير سكن الأطباء والممرضين وتوفير كافة أعمال الصيانه لمقر إقامتهم.