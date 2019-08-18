فيراري تعترف بأنه كان عليها منح المزيد من الأهمية عند تصميم سيارة 2019

اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه كان على الحظيرة الإيطاليّة إيلاء المزيد من الأهميّة للارتكازيّة عند تصميم سيارتها لموسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.



توجّهت فيراري إلى الموسم وهي المرشّحة الأوفر حظًا بناءً على تأديتها القويّة في التجارب الشتويّة، لكنّها كانت عديمة القوى في مواجهة مرسيدس التي حقّقت ثمانية انتصارات متتالية وبنت أفضليّة كبيرة على صعيد ترتيب النقاط وحافظت عليها بالتوجّه إلى العطلة الصيفيّة.



وفي حين أنّ سيارة "اس.اف90" استفادت من أفضليّتها على الخطوط المستقيمة، إلّا أنّ نقاط ضعفها على صعيد الارتكازيّة تركت فيراري عرضة للهجمات على الحلبات التي تطغى عليها المنعطفات البطيئة.



نتيجة لذلك أصبحت زيادة الارتكازيّة أولويّة بالنسبة للفريق، حيث اعترف بينوتو بأنّه بعد رؤية ما آلت إليه الأمور فإنّه كان ليولي المزيد من الأهميّة لمسألة الارتكازيّة في البداية، إلى جانب أنّ ذلك كان ليُساعد على تشغيل السيارة لإطارات بيريللي لموسم 2019 على نحوٍ أفضل.



وقال بينوتو أنّ التوازن الحالي لفيراري بين الارتكازيّة والجرّ "لم يكن مسألة فلسفيّة" أو مفهومًا تصميميًا للسيارة، وأنّ الأحصنة الإضافيّة من المحرّك كانت عاملًا وراء السرعة القصوى الأعلى.