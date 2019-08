الحلاني وحماقي أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"

استقرت إدارة الموسم الجديد من برنامج اختيار المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، على أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانة نانسي عجرم، وانضمام الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي بعد اعتذار تامر حسني وكاظم الساهر لانشغالهم بأعمال فنية أخرى.



ويشارك "حماقي" في لجنة تحكيم نسخة الكبار أيضًا من نفس البرنامج، بمشاركة كل من سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام.



يُذكر أن البرنامج العالمي "the Voice Kids" ينبثق عن نظيره العالمي "the Voice" وتملك حقوق ملكيته الفكرية شركة Talpa العالمية، الممثّلة بـ زياد كبِّي الرئيس التنفيذي لـ Talpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما يحتفظ "the Voice Kids" بتوليفته المُحبّبة لناحية الهيكلية والبنية الأساسية والمراحل المتلاحقة للمنافسات، بدءًا من مرحلة "الصوت وبس" وصولًا إلى الحلقة الختامية المباشرة منه، التي يكون لتصويت الجمهور فيها الكلمة الفصل في تحديد الفائز.