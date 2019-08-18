الأسبوع الثالث بالبرنامج الثقافي الفني بقرية طهنا الجبل بالمنيا

نطلقت أولى فعاليات الإسبوع الثالث من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل الذي تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا بقرية طهنا الجبل، والذى يثام فى الفترة من 17 الى 22 أغسطس الجارى بمدرسة طهنا الجبل الإعدادية المشتركة، يتضمن البرنامج ورشة جلود بالكروشيه مع المدربة عزة محمد عبد الجابر، ورشة تطريز "على القماش" مع راندا يحيى، وورشة موزايك مع الفنان أنس سليم، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا.



أعقب افتتاح البرنامج أمس أمسية شعرية لنخبة من شعراء المنيا وهم محمد عبد الحكم، عبد الناصر الكومى، ياسر خليل، أحمد أبو بكر، أدارها الشاعر عصام السنوسى وقدموا العديد من قصائدهم الشعرية وفقرة لإكتشاف المواهب من أبناء القرية، كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات والتبلوهات التراثية منها "التنورة، الربابة" مع المدرب الفنان محمد الرز.