حبس شاب انتحل صفة مستشار للنصب على المواطنين في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، الأحد، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة مستشار للنصب على المواطنين.



كانت إدارة مرور السويس وجهت حملة مرورية في مختلف شوارع المحافظة بقيادة العميد محمد عبدالله رشاد قائد المرور، والمقدم محمد ماهر رئيس مباحث مرور السويس، والنقيب محمد عزب والرائد أحمد إسماعيل، لضبط الخارجين عن القانون والقيادة بدون رخصة.



وفي كمين بكورنيش السويس الجديد اشتبهوا في سيارة سوداء تحمل لوحات معدنية عليها صفة قضائية يقودها شاب، وبسؤاله عن الرخصة والأوراق الخاصة بالسياره ادعى أنه مستشار يعمل بالهيئة القضائية، وعثر بحوزته على كارنيهات ومستندات تحمل صفة مستشار، وبفحصها تبين أنها مزورة لاستخدامها في عمليات النصب.



وكشفت التحريات، أن المتهم هارب من حكم بالسجن 10 سنوات، ومتهم أيضًا في قضايا توقيع شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة.