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أوتو

هوندا أمام قرار "معقد جدًا" حيال موعد عقوبة ريد بُول

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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القرار حيال موعد التحديث التالي لمحرك هوندا سيتسبب بعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لفريق ريد بُول، ما يعتبر أمرًا "معقدًا جدًا" وفقًا للمدير التقنيّ لدى المصنع الياباني.

جلبت هوندا بالفعل تحديثين حتى الآن لمحركها خلال موسم 2019 الحالي، حيث يمثل نهج التحديث السريع فرصة تقديم تحديث ثالث في المرة التالية التي تمنح فيها ريد بُول وتورو روسو محركات جديدة.

كانت جائزة فرنسا الكبرى المرة الأولى التي شاركت فيها هوندا بمحركها ذي الخصائص الثالثة، حيث أكمل منذ ذلك الحين خمسة سباقات.

ومع حلبات متطلبة للطاقة قادمة في النصف الثاني للموسم مثل بلجيكا وإيطاليا، تليها سنغافورة إحدى أكثر الحلبات التي تناسب ريد بُول، فإن أحد السباقين اللذين يأتيان مباشرة بعد العطلة الصيفية، يمثل فرصة منطقية لتقديم المحرك الجديد.

هناك حلبات مفضلة لتلك التغييرات حيث تعتبر عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق أكثر سهولة في التعافي، مثل سبا أو مونزا، وذلك من دون التأثير على فرص تقديم سباق قوي في سنغافورة.

لكن، أوضح تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا أن القرار لم يتخذ قبل العطلة الصيفية.

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