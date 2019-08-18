النيابة تحيل تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات للجنايات

قررت نيابة المطرية الجزئية إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.



وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 6823لسنة 2019 بأن المتهمين هم محمد إ، رامي م، عاطف س عاطلين واعترف المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها وتقسيم ثمنها عليهم بمنطقة المطرية، وتمكنوا من سرقة 3 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية يفيد بسرقة سيارتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وارشدوا عن مكان تفكيك السيارات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.