حبس متهم بضرب زوجته وإشعال النيران في شقتها بالسلام

أمرت نيابة السلام، الأحد، بحبس بلطجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بضرب زوجته وإشعال النيران في شقتها.



وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بتهمة التعدي بالضرب على زوجته، وإشعال النيران بالشقة محل سكنهما، بسبب خلافات بينهما، وأُخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثان، مفاده تلقيه بلاغ بنشوب حريق في شقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية بدائرة القسم.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها فى قضية مخدرات" مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثًا إصابتها، وعقب ذلك أحضر كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما وأضرم النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل دون إصابات، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.