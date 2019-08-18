تجديد حبس مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتهمة الرشوة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس رئيس الإداراة المركزية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورجل أعمال، 15 يومًا على على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في عرض وتلقي الرشوة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن جهاز الرقابة الإدارية تمكن من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقي الرشوة داخل أحد معارض الموبيليا في المعادي، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبلع 53 ألف جنيه كدفعة من إجمالي مبلغ 3 ملايين جنيه.