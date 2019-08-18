ضبط عاطل تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالزيتون

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط عاطل، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة" حال شروعه في سرقة بطارية من داخل إحدى السيارات الملاكي.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبمناقشته اعترف بسرقة بطارية من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحب محل بطاريات مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.



وباستدعاء المجني عليها تعرفت على البطارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.