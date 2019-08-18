سقوط أخطر تاجرة "بودرة" في مدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاعي الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من ضبط إحدى السيدات؛ لاتهامها بالاتجار في مخدر الهيروين، وترويجه على عملائها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.



وعثر بحوزة المتهمة على 35 جرام من مخدر الهيروين، هاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

