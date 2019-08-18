ضبط عنصر إجرامي بحوزته هيروين وتامول في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرهم قضية مخدرات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المنيا.



وعثر بحوزة المتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 75جرامًا، 3 أقراص لعقار التامول المخدر، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض، وميزان.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

