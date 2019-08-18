ضبط عنصر إجرامي بحوزته 25 كيلو حشيش في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 100 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام.



وتبين أن المتهم يروج المواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة مطروح، بالاشتراك مع آخر سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات "هارب"، وجار العمل على ضبطه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

