اليوم.. "المحامين" تبحث شئون القيد بعد التصديق على قانونها

يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث تحركات النقابة بعد تصديق الرئيس على قانون المحاماة.



وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الاجتماع يأتي لمناقشة إجراءات النقابة وتحركاتها بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المحاماة الجديد.



وأكد عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعديلات الجديدة أتاحت الصلاحيات الكاملة لمجلس النقابة في اتخاذ ما تراه مناسبا لصالح النقابة، وذلك فيما يخص إجراءات القيد وتنقيح الجداول وغيرها من الأمور التي تخضع لاختصاصات المجلس.



وأشار نقيب المحامين، إلى أن إصدار القانون والتصديق عليه يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على صالح النقابة والمحامين.



ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات النقابية وشئون القيد وخطة النقابة في الفترة المقبلة، عقب التصديق على تعديلات قانون المحاماة خاصة فيما يتعلق بقيد خريجي نظام التعليم المفتوح.