شاهد.. الحيتان تقفز حول قارب في عرض المحيط
الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:30 ص
ياسمين عباسطباعة
تداول رواد موقع "انستجرام"، مقطع فيديو يرصد إنطلاق 3 حيتان من الحوت الأحدب "جمل البحر" في القفز في الهواء خارج الماء واحدة تلو الأخرى.
وظهرت الحيتان بشكل متناسق، حيث قفز الأول منهم ثم الثاني وأخيرًا الثالث في نصف دائرة حول قارب ملئ بالسياح.
وهذا المشهد هو أمر نادر الحدوث، وتم تصوير الفيديو المدهش بواسطة الراكب إدموند جيروكس في نوفا سكوتيا، حيث يمكنك رؤية الحيتان الثلاثة تقفز فوق الماء في نفس الوقت بالقرب من القارب. اضغط
وظهرت الحيتان بشكل متناسق، حيث قفز الأول منهم ثم الثاني وأخيرًا الثالث في نصف دائرة حول قارب ملئ بالسياح.
وهذا المشهد هو أمر نادر الحدوث، وتم تصوير الفيديو المدهش بواسطة الراكب إدموند جيروكس في نوفا سكوتيا، حيث يمكنك رؤية الحيتان الثلاثة تقفز فوق الماء في نفس الوقت بالقرب من القارب. اضغط