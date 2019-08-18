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حوادث

"الداخلية" تضبط 40 سلاحًا ناريًا و123 قضية مخدرات

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:27 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي_ حسام محفوظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون واستهداف البؤر الإجرامية.

تمكنت الحملات الأمنية - خلال 24 ساعة - من ضبط 40 قطعة سلاح نارى، 123 قضية مخدرات، 27604 مخالفات مرورية، 782 مخالفة مرافق، وتنفيذ 55099 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تأتي تلك الحملات في إطار مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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