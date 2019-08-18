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سياسي

"تصحيح مسار الوفد": أداء الحزب متردٍ.. ولا دور للهيئة البرلمانية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:25 ص
جريدة الدستور
إسلام نصير و محمد جعفر
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قال المهندس ياسر قورة، المتحدث باسم جبهة تصحيح المسار بحزب الوفد، إن المتابع الدقيق لنشاط حزب الوفد في الفترة الأخيرة، يجد تردي واضح في أداء الحزب سواء على المستوى السياسي أو حتى انتشاره في الشارع، معلقا: "لا يوجد أي دور لهيئته البرلمانية وهناك شبه إفلاس في دورها الرقابي أو التشريعي".

وأكد قورة في بيان له: "أي نجاح حققه أي نائب في الهيئة البرلمان كان نجاح فردي قائم على شخص النائب وليس من خلال الهيئة أو بتوجيهها، فلا أظن أن الهيئة البرلمان عقدت أي اجتماعات لتحديد أجندتها خلال الأربع سنوات الماضية، ويتحمل الجزء الأكبر في ذلك رئيس الحزب الذي فرض نفسه رئيسيا للهيئة البرلمانية للحزب أيضا".

وأشار إلى أن المتابع الجيد لأنشطة الوفد في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام يجب أن الأمر مقتصر فقط على الخناقات والخلافات والفصل، وهو الأسلوب الذي اتبعه أبو شقة منذ أول يوم لتوليه رئاسة الحزب، لافتا إلى وجود فئة تضلل أبو شقة وتحاول تزييف الواقع حتى وصل بها الحالي إلى إدعاء أن أبو شقة نجح في التقرب إلى الفرقاء واعتمد على الأكفاء.

وتابع: "الحزب فصل غالبية قياداته الشابة المؤثرة والباقون آثروا الاستقالة ولم يبق إلا الراغبين في مصلحة مباشرة من وجودهم في الحزب، كما أننا لم نشهد تحرك واضح للحزب في أي المسائل التي تخص الأحزاب كطرح يخصه في قانون الشيوخ أو مجلس النواب".

ولفت أن المرة الوحيدة التي لاحظ المواطنون دور لحزب الوفد كان في تقديمه لقانون الأحوال الشخصية، إلا أن الحزب ما لبس أن تراجع عنه ونفى صلته بيه وأيضا وصل به الحال إلى فصل النائب مقدم القانون، رغم دوره في نشر صيت الحزب بسبب انحياز القانون لمطلب عام في المجتمع.

وأخيرا تعجب "قورة" من دعوة الوفد للراغبين في الترشح للانتخابات والتي أطلقها الحزب مؤخرا واصفا اياها بانها لا تتعدى كونها محاولة مستترة لجمع التبرعات للكيان المثقل بالديون. متسائلا كيف يخسر الحزب أهم قياداته السياسية والبرلمانية في غضون عام ثم يجد القائمون عليه الشجاعة لدعوة آخرين للانضمام.

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