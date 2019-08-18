حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع بيلا في كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات، من شوارع بيلا.



جاءت الحملة، تحت إشراف المحاسب فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، وبحضور مسعد صوان، رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، وقوة من مركز شرطة بيلا، ومسئولي قسم الإشغالات، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأسفرت الحملة، عن رفع الإشغالات، وإزالة كافة التعديات بشارعي "الجمهورية، والثورة"، واللذان يُعدان من أكبر شوارع بيلا، كما تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وذلك تحقيقًا لعودة الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمركز ومدينة بيلا.



وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار حملات رفع الإشغالات، وإزالة التعديات، من جميع شوارع بيلا، واتخاذ الإجراء القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون محاباة لأحد.



يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، بإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفرض السيطرة التامة على الشوارع بمراكز ومدن المحافظة.