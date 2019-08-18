حبس عاطل بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة في بولاق الدكرور

قررت نيابة بولاق الدكرور، الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأقراص ببولاق الدكرور.



وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الجنائي لفحصها، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



بداية الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، فتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.