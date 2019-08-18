تصريحات الرئيس السيسي تتصدر اهتمامات صحف الكويت

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حول ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره.



فمن جانبها، قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسي: اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة محاربة الفساد، مؤكدا أن أراضي الدولة لن يتم التعدي عليها بعد الآن، وأنه على المحافظين، الحفاظ على كل متر أرض كل في محافظته.



ونقلت عن الرئيس السيسي قوله، "أوجه كلامي هذا للمصريين، يجب أن تعلموا جيدا أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ أموالا ويضعها في جيبه، لا والله، بداية من شخصي أنا لغاية أي حد، لا يمكننا أخذ جنيه واحد، ومن يعمل ذلك لا مكان له بيننا"، مؤكدا أن الدولة لا تسعى إلى شىء سوى عز وشرف وكرامة وكبرياء مصر بين الدول، لتكون في مكانها الحقيقي.



وأضافت أن الرئيس السيسي أوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها، تأتي في إطار بناء قدرة الدولة، مشيرا الى أن مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية، يكفي 20 مليون إنسان، لافتا إلى تحديات النمو السكاني التي تواجهها الدولة، والتي تجعل السوق المصري، سوقا كبيرا فيه 100 مليون نسمة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ضبط آليات السوق، من خلال زيادة المعروض، والتنسيق بين وزارة الزراعة، والغرف التجارية المختلفة والمتخصصة في هذا الشأن.



وبدورها، قالت صحيفة (النهار)، تحت عنوان (وضع "اللادولة" لا يليق باسم وتاريخ مصر)، إن الرئيس السيسي، أكد أنه ضد الفوضى والإهمال، مشددا على أن وضع "اللادولة"، لا يليق باسم وتاريخ وحضارة مصر، وأنه لن يترك أحد يستولى على شيء من الدولة، دون وجه حق.



ونقلت عن الرئيس السيسي قوله، "إننا نعمل جميعا من أجل المصريين، ونعمل على بناء قدرة الدولة.. ما نقوم به هنا، إننا نعمل لضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض، وهذا لا يمنعنا من التنسيق مع رجال الأعمال والعاملين في هذه القطاعات، لأننا يهمنا أن يكون هناك توازن في كلامنا وتصرفاتنا مع السوق".



ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع الصوب الزراعية، يهدف الى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، مشيرة إلى أن إنتاج المشروع يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية بشكل كبير.



وقالت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسي: لن ينجح المتآمرون في تدمير اقتصاد مصر)، إن الرئيس السيسي أكد أن من يسعى إلى تدمير الدولة المصرية، يعمل في الخفاء، موضحا أنه في الوقت الذي يتم فيه افتتاح مشروعات، هناك من يخطط لضرب اقتصاد البلاد واستنزاف مواردها، مشددا على عدم نجاح تلك المخططات.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وعد بإعادة البحيرات المصرية إلى وضعها السابق، مشيرا إلى أن الأراضى المستولى عليها، لن يتم تقنينها قبل أن يدرس ملفاتها شخصيا، منددا في الوقت نفسه بانتشار مزارع السمك في هذه البحيرات بشكل غير قانوني.



ونقلت صحيفة "الجريدة" عن الرئيس السيسي قوله "إن مشروع الصوب الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا من المشروعات العملاقة؛ حيث سيغير حياة 300 أسرة للأفضل، مع بداية زراعة 5 آلاف فدان، في إطار خطة لدعم محافظات الصعيد"، لافتا إلى أن هذه المشروعات تسعد جميع المصريين بعيدا عن أهل الشر من المتآمرين الذين يعملون في الخفاء بلا جدوى.



كما نقلت عن الرئيس السيسي قوله، "إحنا مش هنتفق مع التجار ضد الناس، لكن هنتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب.. إحنا شعب واحد، وبنحب البلد، ولابد أن نعمل طبقا لآليات السوق"، لافتا إلى تدخل الحكومة لضبط الأسعار، عبر زيادة حجم المعروض من مختلف أنواع السلع.