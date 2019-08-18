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عالم

إيطاليا: إنقاذ 57 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنه تم إنقاذ 57 مهاجرًا من قبل شرطة الجمارك وخفر السواحل في إيطاليا ونقلهم إلى جزيرة "لامبيدوسا". وكان المهاجرون على متن قارب، تم اعتراضه قبالة سواحل جزيرة لامبيون، وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة قبالة سواحل لامبيدوسا، وتم انتشالهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا مساء أمس السبت.

وأضافت أنسا أنه "كانت هناك امرأة حبلى وصبي يعانيان من انهيار عصبي واضح بينهم. وزار الأطباء الصبي قبل أن ينضم إلى المهاجرين الآخرين في مركز استقبال".

وتابعت أنسا أنه "من المحتمل أن يكون المهاجرون تونسيين".

ونسب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني لنفسه الفضل في انخفاض حاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، حيث ربط ذلك بجهوده لعرقلة عمل مؤسسات إنقاذ المهاجرين الخيرية.

ويصل معظم المهاجرين عبر البحر إلى إيطاليا دون مساعدة المؤسسات الخيرية.

وقال ماتيو فيلا وهو باحث في شؤون الهجرة في مركز أبحاث "أي. إس. بي.آي" إن حوالي 8% فقط من المهاجرين وعددهم 3073، الذين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة من الأول من يناير حتى الثامن من يوليو، تم إنقاذهم من قبل سفن تابعة لمؤسسات خيرية.

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