"نعمل على تأهيل الجامعات".. أبرز رسائل الرئيس في عيد العلم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، وكرم، خلال الاحتفال، عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.



وترصد"الدستور" أهم رسائل الرئيس في عيد العلم:



- قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ العودة للاحتفال بعيد العلم مرة أخرى إشارة واضحة أن الدولة تولي العلم والعلماء أهمية قصوى.

- أكد أن مصر استمرت في تنفيذ رؤيتها التنموية؛ لاسيما عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي.

- أشار إلى أنه حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري لاقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبدعات علمائها، موضحا أن "تحديات العصر الذي نعيشه هي تحديات علمية وتكنولوجيات وهو عصر لا تنافس فيه إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"إن العلم والتعليم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته".

- وأضاف الرئيس السيسي، قائلًا:"نولي العلم والعلماء أهمية قصوى"، مؤكدا أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر.





