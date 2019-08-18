غدًا.. قيد أسهم زيادة رأسمال "زهراء المعادي" بقاعدة بيانات البورصة

قررت لجنة القيد ببورصة مصر، قيد أسهم زيادة رأسمال زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من 99 مليون جنيه إلى 132 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.



وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأحد، أن نهاية الحق في الأسهم المجانية لحامل السهم حتى نهاية جلسة اليوم 18 أغسطس الجاري، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.



وبحسب البورصة، من المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة بدءًا من بداية جلسة تداول غدا الاثنين.



وقررت الشركة زيادة رأس المال المصدر من 99 مليون جنيه إلى 132 مليون تمويلًا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر، موزعة على 33 مليون سهم بقيمة أسهم جنيه واحد لكل سهم.