التحقيق مع سائق "توك توك" وصديقه لحيازتهما كمية من الاستروكس بالنهضة

تباشر نيابة السلام التحقيق مع سائق "توك توك" وصديقه لحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس بالنهضة.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو "عصام ش" سائق توك توك 25 عاما، وصديقه "بهاء م" 27 عاما عاطل، عثر بحوزتهما على 29 كيس من مخدر الاستروكس قبل ترويجهما بدائرة قسم شرطة السلام ثاني.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام ثاني تفيد بقيام سائق "توك توك" بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهم وصديقه أثناء ترويجهما للمواد المخدرة وعثر بحوزتهما على 29 كيس من مخدر الاستروكس، 530 جنيه من متحصلات تجارتهما وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.