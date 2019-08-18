"غرفة السينما" تشكل لجنة لدراسة تحديات "المهنة"

قال السيد فتحي، مدير عام غرفة صناعة السينما، باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة شكلت لجنة من الغرفة مع الضرائب لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة السينما في مصر.



وأوضح فتحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مشكلة كبرى تهدد صناعة السينما المصرية وهي القرصنة، التي تسرق الأفلام من خلال مواقع، موضحا أن الغرفة رفعت أكثر من مذكرة إلى مجلس الوزراء للسيطرة على هذه الظاهرة ولم يتم الرد حتي الآن.



وأشار إلى أن صناعة السينما في تراجع كبير وذلك نتيجية زيادة التكلفة، " من كهرباء ومياه وأجور"، مطالبًا بضرورة وجود حلول لتدهور وضع السينما في مصر.



