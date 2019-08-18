عشماوي: وضع اللمسات النهائية لإنشاء أول بورصة سلعية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه ليس لدينا بورصة سلعية حاليًا، ونحن نحتاج إلى بنية تشريعية لإقامتها، وفى حال إنشائها ستساعد على خفض الأسعار، ولكى تكون لدينا تجارة منظمة يجب أن نسرع بالتشريع لإنشائها.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتم التنسيق مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة سواء من الضوابط أو آليات العمل فيما يخص المنظومة الإلكترونية، وكذلك المخازن الخاصة بها، وستكون وزارة التموين هى المسؤولة عنها، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التفاعلية مع بعض الجهات المختصة فى هذا الشأن، ليتم الإعلان عنها بشكل نهائى، علاوة على ضم صغار وكبار المزارعين والتجار تحت منظومة البورصة الجديدة، وربطهم ببنية تحتية تهدف إلى تنظيم وترشيد ووضع أسعار جميع السلع الغذائية، على أن يتم البدء بـ5 سلع زراعية وصناعية، وهى «الحديد والأسمنت والزيوت والسكر والأرز»،.



وأوضح أنه ستكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لإنشاء كونسورتيوم لتنفيذ تلك البورصة، ومن المقرر أن تدشن وزارة التموين البورصة السلعية خلال العام الجاري.



وأشار إلى سعي الجهاز للانتهاء من إنشاء شركة إدارة أسواق الجملة وكذلك إطلاق البورصة السلعية، بالإضافة إلى طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه في "جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسماعيلية والسويس وأسوان والمنيا وأسيوط" خلال العام المالي الجاري 2019-2020، كما أنه من المستهدف إنشاء شركة ادارة الأسواق بالتعاون مع مجموعة من المساهمين من بنوك تجارية وبنوك استثمارية وبعض الشركات من القطاع الخاص مع تخصيص حصة محدودة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يكون رأس مال الشركة نحو 100 مليون جنيه.