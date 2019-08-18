إحالة أوراق عاطل للمفتى لاتهامه بقتل طفل بعد محاولة اغتصابه

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق "صابر. م. ص" عاطل، إلى مفتى الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل طفل خنقًا، بعدما فشل فى اغتصابه بالجيزة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن المتهم "صابر. م" شاهد الطفل "أحمد أحمد" يلهو فى الطريق، فاستدرجه إلى مسكنه، وحاول نزع ملابسه والاعتداء عليه جنسيًا، إلا أن الطفل أجهش بالبكاء، ما أدى إلى ارتباك المتهم، وتحرير الطفل، إلا أنه قرر التخلص منه بالقتل حتى لا يفضح أمره.



وتابعت التحقيقات، أن المتهم وضع يده اليمني على رقبة الطفل الصغير عاصرًا إياها على عنقه، بعدها وضع يده اليسرى فوق اليمنى، وظل يخنق الطفل إلى أن تأكد من أنه فارق الحياة، بعدها تخلص من جثته بإلقائها فى الطريق.