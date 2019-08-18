112.8 مليون جنيه أرباح "الإسكندرية للأدوية" في 2018- 2019

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تراجع أرباحها بنحو طفيف خلال العام المالي 2018-2019.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحًا بلغت 112.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرابح بلغت 118.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 829 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 708.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وكانت المؤشرات أظهرت أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 110.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي.



يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 112.607 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 121.625 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.