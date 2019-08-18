وزير التعليم عن جدل الصف الثانى الثانوى: "تحروا الدقة يرحمكم الله"

حالة من الجدل انتشرت أمس السبت، حول إذا ما كان الصف الثاني الثانوي نقل أم تراكمي، وانتشرت معلومات مغلوطة حول جلسة الحكم في نظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما جعل وزير التربية والتعليم يتدخل قائلًا عبر جروب تمرد معلمى مصر: "لم تحكم المحكمة بشيء وتأجلت الجلسة إلى 4 سبتمبر.. تحروا الدقة يرحكمكم الله".



فى سياق متصل، قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، إنه يرجو من المعلمين وأولياء الأمور عدم الانصياع وراء ما ينشر من مواقع التواصل الاجتماعى أو التصريحات المنقولة عن مصادر غير رسمية.



وقال: "عندما ترغب الوزارة فى طرح بيان عام أو خاص بقضية ما ينشر من خلال موقعها الرسمى فقط، وغير ذلك إشاعات تهدف إلى إثارة البلبلة فقط".



واستكمل: "الوزارة لديها مشروع إصلاحى بدأ بالفعل ولن يتوفق فى جميع المحاور الأكاديمية والتربوية والإدارية وهو كان مطلبا لجموع الشعب المصرى، وقد تبنته الإدارة التنفيذية لصالح مستقبل أفضل لمصر، وذلك وفق خطة واضحة تتضح معالمها فى رؤية مصر المستدامة ٢٠٣٠، وآلياته واضحة فى برنامج عمل الحكومة الذى قدم لمجلس النواب العام الماضى".



واختتم بيانه قائلا:"وادعو الجميع بلا استثناء الى الاطلاع عليهم جيدا للمعرفة والإحاطة لكى لا يقعن فى براثن الاشاعات المتداولة والتى تستهدف استقرار الوطن".