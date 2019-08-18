حملة تموينية على المخابز والمحال ومستودعات الغاز بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، وتحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، برفقة مفتشى المديرية.



أسفرت الحملة عن تحرير 84 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 33 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 25 محضرا لأصحاب المستودعات، 16 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.



وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع مجهولة المصدر.