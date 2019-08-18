ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بمعهد أزهري بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز سوهاج بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق بإحدى غرف شئون الطلبة بأحد المعاهد التعليمية بناحية الصلعا بدائرة المركز وكسر بابها واحتراق بعض الملفات.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، طالب بالصف الأول الإعدادى بالمعهد- مقيم بذات القرية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لرسوبه فى عدد 4 مواد دراسية، وقرر بقيامه بدخول المعهد بأسلوب تسلق السور والدلوف لغرفة شئون الطلبة عقب كسر قفل بابها، وإشعال النيران بالملفات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.