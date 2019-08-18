النيابة تطلب تحريات المباحث حول عاطل تحرش بفتاة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بسرعة إجراء التحريات الأمنية حول عاطل متهم بالتحرش بفتاة في أحد شوارع التجمع الخامس، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "ع. م" عاطل، تحرش بفتاه لفظيًا وجسديًا بأحد شوارع التجمع الخامس.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "أ. م" موظف، يتهم فيه "ع. م" عاطل، بالتحرش بنجلته لفظيًا وجسديًا أثناء سيرها بأحد الشوارع القريبة من محل مسكنهم بالتجمع الخامس.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس من القبض على المتهم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتاة ومعرفته بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.