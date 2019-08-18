إنقاذ طالب حاول الانتحار بالقفز في مياه النيل بالساحل

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل من إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة الساحل في مياه النيل.



وتبين أنه بحالة جيدة، وهو طالب بالمرحلة الثانوية، 18 سنة، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، وقرر أنه ألقى نفسه بنهر النيل محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخلا أمنيا.