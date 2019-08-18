التعليم العالى: رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ومنظومة البحث العلمي، مؤكدًا اهتمام الدولة بالعلم والعلماء، إضافة إلى استعراض جهود الدولة في خدمة التعليم، فضلا عن مسيرة التنمية للدولة المصرية في مختلف المجالات.



وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاحتفال بعيد العلم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها الى أن هناك 3 جامعات تكنولوجية جديدة تم إنشاؤها تبدأ الدراسة بها هذا العام.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، مشيرًا إلى التعاون مع بنك المعرفة للعمل على تحسين تصنيف الجامعات المصرية عالميا.