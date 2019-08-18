بحضور السيسي.. عرض فيلما تسجيليا خلال احتفالية عيد العلم

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا خلال حضوره احتفالية عيد العلم، والتي تقام الآن في مركز المنارة.



ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة "النيل والتقديرية والتشجيعية"، من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.





