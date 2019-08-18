أسير من جنين يدخل عامه الـ14 فى الأسر

دخل الأسير أشرف عبدالخالق حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأحد، عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير حنايشة محكوك بالسجن مدى الحياة، وأمضى سنوات طويلة في العزل وحرمان ذويه من زيارته.



وفي سياق متصل، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال مقدسي فور الإفراج عنه من سجونها.



وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس أمجد أبوعصب، إن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي صبيح أبوصبيح (21 عاما) لحظة تحرره من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي، وذلك بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة ثلاثة عشر شهرا.